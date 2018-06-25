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В Україні на 8,8%
зменшилося виробництво хліба

В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 07:35

В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба

Пропонуємо до обговорення:
У січні-травні поточного року виробили 393 тис. т хліба, повідомили у Держстаті.

Дивися повний текст В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 07:35

Эй, ребята, те кто ведет подсчет населения Украины по потреблению хлеба. Это что же, получается, за 5 месяцев 2018 года Украина сократила население на 8,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, так что-ли? т.е. на несколько миллионов человек за один год?
deniska
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 07:43

  deniska написав:Эй, ребята, те кто ведет подсчет населения Украины по потреблению хлеба. Это что же, получается, за 5 месяцев 2018 года Украина сократила население на 8,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, так что-ли? т.е. на несколько миллионов человек за один год?



Подождите, сейчас вам объяснят, что просто стали больше кушать высоко качественных продуктов, на хлеба в животе уже место не остается.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:26

Богатеет страна, богатеет.
Даже пенсы воротят нос от высококаллорийного хлеба. Перешли на лососинку, икорку, творожок, биточки и зелень. А сейчас им еще и пенсии подымут до небес. Весь Блек Лейбл сметут с прилавков, однозначно.
antey1969
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страдальцы, вам хлеба в магазинах не хватает или чо?))
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