В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба

Додано: Вів 26 чер, 2018 09:50

Во-первых, хлеб подорожал почти на 20%, что само по себе сократило спрос.

Во-вторых, население таки продолжает сокращаться, примерно на 1% в год.

В-третьих, мука подорожала всего на 5%, потому дома печь хлеб становится всё выгоднее.