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В Україні на 8,8%
зменшилося виробництво хліба

В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:49

В голод люди отдавали кучу золота за несколько буханок хлеба
makishin60
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:50

Во-первых, хлеб подорожал почти на 20%, что само по себе сократило спрос.
Во-вторых, население таки продолжает сокращаться, примерно на 1% в год.
В-третьих, мука подорожала всего на 5%, потому дома печь хлеб становится всё выгоднее.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:57

  makishin60 написав:В голод люди отдавали кучу золота за несколько буханок хлеба

+10000. Зажрались нынче люди, от хлеба нос воротят.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:58

  vetka написав:
  Faceless написав:
Roman Tik написав:Возможно, в связи с подорожанием магазинного хлеба люди просто увеличили потребление хлеба собственной выпечки?
И это, да и вообще хлеба все меньше и меньше едят, ибо ничего полезного в нем нет.

А в каких дешевых продуктах есть что-то полезное? На картошке (крахмал) и морковке со свеклой тоже долго не протянешь.

Крупы те же. Но не хлеб однозначно
  Shram написав:Во-первых, хлеб подорожал почти на 20%, что само по себе сократило спрос.

Цена не сокращает спрос, а объем спроса, спрос же это функция. Это так, к сведению
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:52

жена в мультиварке выпекает... я только успеваю ингредиенты повозить - мука, дрожжи, отруби, солод
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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