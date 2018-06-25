В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:50
Во-первых, хлеб подорожал почти на 20%, что само по себе сократило спрос.
Во-вторых, население таки продолжает сокращаться, примерно на 1% в год.
В-третьих, мука подорожала всего на 5%, потому дома печь хлеб становится всё выгоднее.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:57
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:58
Крупы те же. Но не хлеб однозначно
Цена не сокращает спрос, а объем спроса, спрос же это функция. Это так, к сведению
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:52
жена в мультиварке выпекает... я только успеваю ингредиенты повозить - мука, дрожжи, отруби, солод
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:50
У людей банально нет денег на хлеб. Зайдите в любой магазин. Народ экономит на всём и покупает самую дешевую хрень. Снизилась покупательская способность, вот и весь секрет.
Востаннє редагувалось Золотой батон в Вів 26 чер, 2018 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:50
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