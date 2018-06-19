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В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:49
В голод люди отдавали кучу золота за несколько буханок хлеба
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makishin60
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Додано: Вів 26 чер, 2018 09:50
Во-первых, хлеб подорожал почти на 20%, что само по себе сократило спрос.
Во-вторых, население таки продолжает сокращаться, примерно на 1% в год.
В-третьих, мука подорожала всего на 5%, потому дома печь хлеб становится всё выгоднее.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Вів 26 чер, 2018 09:57
makishin60 написав:
В голод люди отдавали кучу золота за несколько буханок хлеба
+10000. Зажрались нынче люди, от хлеба нос воротят.
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vetka
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Додано: Вів 26 чер, 2018 09:58
vetka написав: Faceless написав:
Roman Tik написав:Возможно, в связи с подорожанием магазинного хлеба люди просто увеличили потребление хлеба собственной выпечки?
И это, да и вообще хлеба все меньше и меньше едят, ибо ничего полезного в нем нет.
А в каких дешевых продуктах есть что-то полезное? На картошке (крахмал) и морковке со свеклой тоже долго не протянешь.
Крупы те же. Но не хлеб однозначно
Shram написав:
Во-первых, хлеб подорожал почти на 20%, что само по себе сократило спрос.
Цена не сокращает спрос, а объем спроса, спрос же это функция. Это так, к сведению
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Faceless
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Додано: Вів 26 чер, 2018 10:52
жена в мультиварке выпекает... я только успеваю ингредиенты повозить - мука, дрожжи, отруби, солод
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Tamagoch
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Додано: Вів 26 чер, 2018 11:50
У людей банально нет денег на хлеб. Зайдите в любой магазин. Народ экономит на всём и покупает самую дешевую хрень. Снизилась покупательская способность, вот и весь секрет.
Востаннє редагувалось Золотой батон
в Вів 26 чер, 2018 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Золотой батон
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Додано: Вів 26 чер, 2018 11:50
Tamagoch написав:
жена в мультиварке выпекает... я только успеваю ингредиенты повозить - мука, дрожжи, отруби, солод
Скажите, мультиварка сама замешивает тесто, также как и хлебопечка?
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Додано: Вів 26 чер, 2018 12:46
Золотой батон написав:
Народ экономит на всём...
Во-во, у ТРЦ Лавина по выходным уже и не припаркуешься. Народ экономит ого-го как!(по Киеву, конечно, нельзя судить, но количество свободных паркомест только сокращается)
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Подолянин
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Додано: Вів 26 чер, 2018 12:49
Золотой батон написав:
У людей банально нет денег на хлеб. Зайдите в любой магазин. Народ экономит на всём и покупает самую дешевую хрень. Снизилась покупательская способность, вот и весь секрет.
так хлеб и есть "самая дешевая хрень" в плане еды
шото не сходится.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:08
Подолянин написав: Золотой батон написав:
Народ экономит на всём...
Во-во, у ТРЦ Лавина по выходным уже и не припаркуешься. Народ экономит ого-го как!(по Киеву, конечно, нельзя судить, но количество свободных паркомест только сокращается)
В Киев приезжают и здесь селятся люди со всей Украины и не самые бедные, и всё равно большинство киевлян не развлекаются по выходным в Лавинах, есть ещё работающие в праздники.
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