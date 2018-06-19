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В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 13:16
Золотой батон написав:
У людей банально нет денег на хлеб.
Очередной бредогенератор отрабатывает зарплату?
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:46
Подолянин написав:
у ТРЦ Лавина по выходным уже и не припаркуешься. Народ экономит ого-го как
Почему паркинг у океана-плазы пустой?
А на проезжей части да, не припаркуешься. все занято. жлобы-с
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