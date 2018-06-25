В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба

Додано: Вів 26 чер, 2018 15:09

По ходу, люди у нас скористались порадою Марії-Антуанети і замість хліба почали їсти тістечка!

Мария-Антуанетта пала жертвой клеветы. Расхожий вариант этой фразы гласит, что услышав шум за окном о осведомившись о его причинах (нехватка и дороговизна хлеба) она воскликнула:- Нет хлеба? Тогда пусть едят пирожные!На самом деле, как раз в этот момент к королевскому столу подали десерт, и расчувствовавшаяся королева воскликнула:- Нет хлеба? Тогда пусть едят ВОТ ЭТИ пирожные!Т.е. поданные ей к столу.Увы, история не оценила ее искреннего порыва.Касательно статистике выпечки хлеба на Украине. Она падает как минимум с начала века, и уже сократилась едва ли не до 100 гр. в день/человека. Несомненно, что эти данные о продукте, который потребляется едва ли не 100%-ми населения/не хранится/не запасается/не экспортируется/не импортируется по понятным причинам, отражают наличие, динамику и количество реальных потребителей. Но - не линейно