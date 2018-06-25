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В Україні на 8,8%
зменшилося виробництво хліба

В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:16

Re: В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба

  Золотой батон написав:У людей банально нет денег на хлеб.
Очередной бредогенератор отрабатывает зарплату?
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:46

Re: во-во

  Подолянин написав:у ТРЦ Лавина по выходным уже и не припаркуешься. Народ экономит ого-го как

Почему паркинг у океана-плазы пустой?
А на проезжей части да, не припаркуешься. все занято. жлобы-с
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:21

Интересно, Сильпо, АТБ и аналогичные супермаркеты дают инфу в госстат о выпечке собственного хлеба?
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:33

Re: В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба

По ходу, люди у нас скористались порадою Марії-Антуанети і замість хліба почали їсти тістечка!
socioniktest
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:47

  deniska написав:Эй, ребята, те кто ведет подсчет населения Украины по потреблению хлеба. Это что же, получается, за 5 месяцев 2018 года Украина сократила население на 8,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, так что-ли? т.е. на несколько миллионов человек за один год?


Ну я ем только "Финский" хлеб и круасаны. "Финский" - это элитный солодовый хлеб из проросших зерен.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:50

  vetka написав:А в каких дешевых продуктах есть что-то полезное? На картошке (крахмал) и морковке со свеклой тоже долго не протянешь.


Вареный рис и гречка довольно неплохи. Рекомендую готовить их не на сливочном, а на оливковом или подсолнечном масле, можно пальмовом, обогащенном витаминами А и Е, красненькое такое, для здоровья намного полезнее.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:58

  1007qwert написав:Но за социальным в Киеве стоят очереди всё равно, разбирается быстро, больше двух буханок в руки продавец не отпускает.


Свиней, собак кормят.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:09

По ходу, люди у нас скористались порадою Марії-Антуанети і замість хліба почали їсти тістечка!

Мария-Антуанетта пала жертвой клеветы. Расхожий вариант этой фразы гласит, что услышав шум за окном о осведомившись о его причинах (нехватка и дороговизна хлеба) она воскликнула:
- Нет хлеба? Тогда пусть едят пирожные!
На самом деле, как раз в этот момент к королевскому столу подали десерт, и расчувствовавшаяся королева воскликнула:
- Нет хлеба? Тогда пусть едят ВОТ ЭТИ пирожные!
Т.е. поданные ей к столу.
Увы, история не оценила ее искреннего порыва.
Касательно статистике выпечки хлеба на Украине. Она падает как минимум с начала века, и уже сократилась едва ли не до 100 гр. в день/человека. Несомненно, что эти данные о продукте, который потребляется едва ли не 100%-ми населения/не хранится/не запасается/не экспортируется/не импортируется по понятным причинам, отражают наличие, динамику и количество реальных потребителей. Но - не линейно
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:24

идеальная тема для тупых зрадоботов :) влада вкрала весь хліб! каравул!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:27

trololo По вашему меньше хлеба - это перемога? А в чем перемога? Сам факт - уменьшенее?
Molchyn
 
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  #<1234>
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