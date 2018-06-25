Очередной бредогенератор отрабатывает зарплату?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:16
Re: В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба
Додано: Вів 26 чер, 2018 13:46
Re: во-во
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:21
Интересно, Сильпо, АТБ и аналогичные супермаркеты дают инфу в госстат о выпечке собственного хлеба?
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:33
Re: В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба
По ходу, люди у нас скористались порадою Марії-Антуанети і замість хліба почали їсти тістечка!
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:47
Ну я ем только "Финский" хлеб и круасаны. "Финский" - это элитный солодовый хлеб из проросших зерен.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:50
Вареный рис и гречка довольно неплохи. Рекомендую готовить их не на сливочном, а на оливковом или подсолнечном масле, можно пальмовом, обогащенном витаминами А и Е, красненькое такое, для здоровья намного полезнее.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:58
Свиней, собак кормят.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 26 чер, 2018 15:09
Мария-Антуанетта пала жертвой клеветы. Расхожий вариант этой фразы гласит, что услышав шум за окном о осведомившись о его причинах (нехватка и дороговизна хлеба) она воскликнула:
- Нет хлеба? Тогда пусть едят пирожные!
На самом деле, как раз в этот момент к королевскому столу подали десерт, и расчувствовавшаяся королева воскликнула:
- Нет хлеба? Тогда пусть едят ВОТ ЭТИ пирожные!
Т.е. поданные ей к столу.
Увы, история не оценила ее искреннего порыва.
Касательно статистике выпечки хлеба на Украине. Она падает как минимум с начала века, и уже сократилась едва ли не до 100 гр. в день/человека. Несомненно, что эти данные о продукте, который потребляется едва ли не 100%-ми населения/не хранится/не запасается/не экспортируется/не импортируется по понятным причинам, отражают наличие, динамику и количество реальных потребителей. Но - не линейно
Додано: Вів 26 чер, 2018 15:24
идеальная тема для тупых зрадоботов влада вкрала весь хліб! каравул!
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 26 чер, 2018 15:27
trololo По вашему меньше хлеба - это перемога? А в чем перемога? Сам факт - уменьшенее?
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