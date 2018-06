В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба

Додано: Вів 26 чер, 2018 14:47

deniska написав: Эй, ребята, те кто ведет подсчет населения Украины по потреблению хлеба. Это что же, получается, за 5 месяцев 2018 года Украина сократила население на 8,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, так что-ли? т.е. на несколько миллионов человек за один год? Эй, ребята, те кто ведет подсчет населения Украины по потреблению хлеба. Это что же, получается, за 5 месяцев 2018 года Украина сократила население на 8,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, так что-ли? т.е. на несколько миллионов человек за один год?



Ну я ем только "Финский" хлеб и круасаны. "Финский" - это элитный солодовый хлеб из проросших зерен. Ну я ем только "Финский" хлеб и круасаны. "Финский" - это элитный солодовый хлеб из проросших зерен.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda