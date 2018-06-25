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В Україні на 8,8%
зменшилося виробництво хліба

В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:36

  Волгарь написав:
По ходу, люди у нас скористались порадою Марії-Антуанети і замість хліба почали їсти тістечка!

Мария-Антуанетта пала жертвой клеветы. Расхожий вариант этой фразы гласит, что услышав шум за окном о осведомившись о его причинах (нехватка и дороговизна хлеба) она воскликнула:
- Нет хлеба? Тогда пусть едят пирожные!
На самом деле, как раз в этот момент к королевскому столу подали десерт, и расчувствовавшаяся королева воскликнула:
- Нет хлеба? Тогда пусть едят ВОТ ЭТИ пирожные!
Т.е. поданные ей к столу.
Увы, история не оценила ее искреннего порыва.


Это на росии так рассказывают?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:39

  Molchyn написав:trololo По вашему меньше хлеба - это перемога? А в чем перемога? Сам факт - уменьшенее?

А просто сообразить головой откуда данные о "количестве"?
Статистика берется по крупным хлебокомбинатам, куча мелких пекарен, кофеен-булочных со своей выпечкой не учитывается, а там покупают всё больше, вижу на примере Харькова. У многих друзей появились хлебопечки...
Но зрадюки подтянулись даже с берегов Волги, во как неймётся!
komp
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:48

  komp написав:
  Molchyn написав:trololo По вашему меньше хлеба - это перемога? А в чем перемога? Сам факт - уменьшенее?

А просто сообразить головой откуда данные о "количестве"?
Статистика берется по крупным хлебокомбинатам, куча мелких пекарен, кофеен-булочных со своей выпечкой не учитывается, а там покупают всё больше, вижу на примере Харькова. У многих друзей появились хлебопечки...
Но зрадюки подтянулись даже с берегов Волги, во как неймётся!


Производство муки тоже падает.
Не так резко как хлеба.
Но есть снижение в 2017 на 1%.
В этом году за 4 месяца на 2%.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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