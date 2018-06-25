В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба

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По ходу, люди у нас скористались порадою Марії-Антуанети і замість хліба почали їсти тістечка!
Мария-Антуанетта пала жертвой клеветы. Расхожий вариант этой фразы гласит, что услышав шум за окном о осведомившись о его причинах (нехватка и дороговизна хлеба) она воскликнула: - Нет хлеба? Тогда пусть едят пирожные! На самом деле, как раз в этот момент к королевскому столу подали десерт, и расчувствовавшаяся королева воскликнула: - Нет хлеба? Тогда пусть едят ВОТ ЭТИ пирожные! Т.е. поданные ей к столу. Увы, история не оценила ее искреннего порыва.
Это на росии так рассказывают?
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Molchyn написав:trololo По вашему меньше хлеба - это перемога? А в чем перемога? Сам факт - уменьшенее?
А просто сообразить головой откуда данные о "количестве"? Статистика берется по крупным хлебокомбинатам, куча мелких пекарен, кофеен-булочных со своей выпечкой не учитывается, а там покупают всё больше, вижу на примере Харькова. У многих друзей появились хлебопечки... Но зрадюки подтянулись даже с берегов Волги, во как неймётся!
Molchyn написав:trololo По вашему меньше хлеба - это перемога? А в чем перемога? Сам факт - уменьшенее?
А просто сообразить головой откуда данные о "количестве"? Статистика берется по крупным хлебокомбинатам, куча мелких пекарен, кофеен-булочных со своей выпечкой не учитывается, а там покупают всё больше, вижу на примере Харькова. У многих друзей появились хлебопечки... Но зрадюки подтянулись даже с берегов Волги, во как неймётся!
Производство муки тоже падает. Не так резко как хлеба. Но есть снижение в 2017 на 1%. В этом году за 4 месяца на 2%.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин