В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба

Додано: Вів 26 чер, 2018 16:14

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (в перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу

- хліб і хлібні продукти, кг

1999 - 9,1

2008 - 9.6

2013 - 9.0

2016 - 8.3

Виробництво окремих видів промислової продукції за 2011–2016 роки

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, тис.т

2011 - 1 763

2013 - 1 561

2016 - 1 160

Вироби хлібобулочні, тис.т

2003 - 2 335

2010 - 1 808

Согласно Укрстату, потребление хлебобулочных изделий в 21-ом веке (т.е. печеного хлеба и подобных ему продуктов) практически стабильно - около 300 гр/чел/день.А вот его производство стремительно падает. Кончено, часть замещается хлебопекарнями и общим снижением потребления хлеба. Но главная причина этого процесса, видимо, другая...