В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба

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По ходу, люди у нас скористались порадою Марії-Антуанети і замість хліба почали їсти тістечка!
Мария-Антуанетта пала жертвой клеветы. Расхожий вариант этой фразы гласит, что услышав шум за окном о осведомившись о его причинах (нехватка и дороговизна хлеба) она воскликнула: - Нет хлеба? Тогда пусть едят пирожные! На самом деле, как раз в этот момент к королевскому столу подали десерт, и расчувствовавшаяся королева воскликнула: - Нет хлеба? Тогда пусть едят ВОТ ЭТИ пирожные! Т.е. поданные ей к столу. Увы, история не оценила ее искреннего порыва.
Это на росии так рассказывают?
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Molchyn написав:trololo По вашему меньше хлеба - это перемога? А в чем перемога? Сам факт - уменьшенее?
А просто сообразить головой откуда данные о "количестве"? Статистика берется по крупным хлебокомбинатам, куча мелких пекарен, кофеен-булочных со своей выпечкой не учитывается, а там покупают всё больше, вижу на примере Харькова. У многих друзей появились хлебопечки... Но зрадюки подтянулись даже с берегов Волги, во как неймётся!
Molchyn написав:trololo По вашему меньше хлеба - это перемога? А в чем перемога? Сам факт - уменьшенее?
А просто сообразить головой откуда данные о "количестве"? Статистика берется по крупным хлебокомбинатам, куча мелких пекарен, кофеен-булочных со своей выпечкой не учитывается, а там покупают всё больше, вижу на примере Харькова. У многих друзей появились хлебопечки... Но зрадюки подтянулись даже с берегов Волги, во как неймётся!
Производство муки тоже падает. Не так резко как хлеба. Но есть снижение в 2017 на 1%. В этом году за 4 месяца на 2%.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (в перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу - хліб і хлібні продукти, кг 1999 - 9,1 2008 - 9.6 2013 - 9.0 2016 - 8.3 http://www.ukrstat.gov.ua/ Виробництво окремих видів промислової продукції за 2011–2016 роки Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, тис.т 2011 - 1 763 2013 - 1 561 2016 - 1 160 Вироби хлібобулочні, тис.т 2003 - 2 335 2010 - 1 808 http://www.ukrstat.gov.ua/ Согласно Укрстату, потребление хлебобулочных изделий в 21-ом веке (т.е. печеного хлеба и подобных ему продуктов) практически стабильно - около 300 гр/чел/день. А вот его производство стремительно падает. Кончено, часть замещается хлебопекарнями и общим снижением потребления хлеба. Но главная причина этого процесса, видимо, другая...
trololo ловко ты срулил с темы. Дефицита говоришь нет . Как раз есть охрененнный дефицит. Угадай чего. Дефицит денег у населения огромный поэтому и на полках все валяется и создаётся видимость благополучия. Вот и вся сказка про белого бычка. Поэтому и хлеба меньше потребляется. Хлебом закусывают нормальную еду. А если жрать одни макароны, то конечно тут и хлеб не нужен. Картошка как известно второй хлеб Макароны 3 хлеб.
Крім того, в Україні зменшилося на 5,3% ( до 704 тис. т) виробництво пшеничного та пшенично-житнього борошна.
Количество населения Украины, согласно данных цифр колеблется в пределах 31-32х миллионов человек. С туристами и прочими гостями. "Лишних" порядка 17-16 миллионов т.е. перспектива покращання для каждого второго. Отсюда под вопросом пенсы, что держутся за жизнь. 1. Будут отобраны "паи" 2. Оскоплен пенсионный возраст 3. Обнулена "пенсия" 4. Здравоохранение - только для состоятельных(не ближе Германии) 5. Коммуналка вне доступа для пенса 6. Температурный режим, контролируемый из-вне, у пенсов в жилых помещениях занижен Ещё пару лет покращань - и китайцам, Землю Украины, стаканами будет многим за счастье торговать. Ведь китайцы на международном рынке уже официально торгуют зерном и мукой из Украины, на официально украинских рынках.
Вкладчик1234 написав:Жду когда из этой зрады вылепят перемогу типа: "Украина экспортировала рекордный объем пшеницы"
При неурожае 2018 года - это означает в Украине голод. По аналогу 32-33 годов, ибо население использует исторически "хлеб" для корма скоту и птице.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.