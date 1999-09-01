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В Україні на 8,8%
зменшилося виробництво хліба

В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:36

  Волгарь написав:
По ходу, люди у нас скористались порадою Марії-Антуанети і замість хліба почали їсти тістечка!

Мария-Антуанетта пала жертвой клеветы. Расхожий вариант этой фразы гласит, что услышав шум за окном о осведомившись о его причинах (нехватка и дороговизна хлеба) она воскликнула:
- Нет хлеба? Тогда пусть едят пирожные!
На самом деле, как раз в этот момент к королевскому столу подали десерт, и расчувствовавшаяся королева воскликнула:
- Нет хлеба? Тогда пусть едят ВОТ ЭТИ пирожные!
Т.е. поданные ей к столу.
Увы, история не оценила ее искреннего порыва.


Это на росии так рассказывают?
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И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:39

  Molchyn написав:trololo По вашему меньше хлеба - это перемога? А в чем перемога? Сам факт - уменьшенее?

А просто сообразить головой откуда данные о "количестве"?
Статистика берется по крупным хлебокомбинатам, куча мелких пекарен, кофеен-булочных со своей выпечкой не учитывается, а там покупают всё больше, вижу на примере Харькова. У многих друзей появились хлебопечки...
Но зрадюки подтянулись даже с берегов Волги, во как неймётся!
komp
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:48

  komp написав:
  Molchyn написав:trololo По вашему меньше хлеба - это перемога? А в чем перемога? Сам факт - уменьшенее?

А просто сообразить головой откуда данные о "количестве"?
Статистика берется по крупным хлебокомбинатам, куча мелких пекарен, кофеен-булочных со своей выпечкой не учитывается, а там покупают всё больше, вижу на примере Харькова. У многих друзей появились хлебопечки...
Но зрадюки подтянулись даже с берегов Волги, во как неймётся!


Производство муки тоже падает.
Не так резко как хлеба.
Но есть снижение в 2017 на 1%.
В этом году за 4 месяца на 2%.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:02

Жду когда из этой зрады вылепят перемогу типа:
"Украина экспортировала рекордный объем пшеницы"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:03

  forumreader написав:
  Золотой батон написав:У людей банально нет денег на хлеб.
Очередной бредогенератор отрабатывает зарплату?


У них методички до сих пор не обновили - по ним хахлы уже вымерзли три раза и умерли с голоду где-то раза 2.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:14

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (в перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу
- хліб і хлібні продукти, кг
1999 - 9,1
2008 - 9.6
2013 - 9.0
2016 - 8.3
http://www.ukrstat.gov.ua/
Виробництво окремих видів промислової продукції за 2011–2016 роки
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, тис.т
2011 - 1 763
2013 - 1 561
2016 - 1 160
Вироби хлібобулочні, тис.т
2003 - 2 335
2010 - 1 808
http://www.ukrstat.gov.ua/
Согласно Укрстату, потребление хлебобулочных изделий в 21-ом веке (т.е. печеного хлеба и подобных ему продуктов) практически стабильно - около 300 гр/чел/день.
А вот его производство стремительно падает. Кончено, часть замещается хлебопекарнями и общим снижением потребления хлеба. Но главная причина этого процесса, видимо, другая...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:26

Волгарь

Что и требовалось доказать. 2008 год был самый жирный. А по статистике мяса там вообще атас будет. Но порохоботы скажут, что все страдают от ожирения :)
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:39

  Molchyn написав:trololo По вашему меньше хлеба - это перемога? А в чем перемога? Сам факт - уменьшенее?


это рынок. едят хлеба меньше, производят тоже. дефицита нет. зрады нет, как и перемоги, впрочем. но зрадоепам повод есть повод :D
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:48

trololo ловко ты срулил с темы. Дефицита говоришь нет . Как раз есть охрененнный дефицит. Угадай чего. Дефицит денег у населения огромный поэтому и на полках все валяется и создаётся видимость благополучия. Вот и вся сказка про белого бычка. Поэтому и хлеба меньше потребляется. Хлебом закусывают нормальную еду. А если жрать одни макароны, то конечно тут и хлеб не нужен. Картошка как известно второй хлеб Макароны 3 хлеб.
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:10

Крім того, в Україні зменшилося на 5,3% ( до 704 тис. т) виробництво пшеничного та пшенично-житнього борошна.

Количество населения Украины, согласно данных цифр колеблется в пределах
31-32х миллионов человек.
С туристами и прочими гостями.
"Лишних" порядка 17-16 миллионов т.е. перспектива покращання для каждого второго.
Отсюда под вопросом пенсы, что держутся за жизнь.
1. Будут отобраны "паи"
2. Оскоплен пенсионный возраст
3. Обнулена "пенсия"
4. Здравоохранение - только для состоятельных(не ближе Германии)
5. Коммуналка вне доступа для пенса
6. Температурный режим, контролируемый из-вне, у пенсов в жилых помещениях занижен
Ещё пару лет покращань - и китайцам, Землю Украины, стаканами будет многим за счастье торговать. Ведь китайцы на международном рынке уже официально торгуют зерном и мукой из Украины, на официально украинских рынках.
  Вкладчик1234 написав:Жду когда из этой зрады вылепят перемогу типа:
"Украина экспортировала рекордный объем пшеницы"

При неурожае 2018 года - это означает в Украине голод.
По аналогу 32-33 годов, ибо население использует исторически "хлеб" для корма скоту и птице.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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