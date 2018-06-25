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В Україні на 8,8%
зменшилося виробництво хліба

В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:31

  Золотой батон написав:trololo ловко ты срулил с темы. Дефицита говоришь нет . Как раз есть охрененнный дефицит. Угадай чего. Дефицит денег у населения огромный поэтому и на полках все валяется и создаётся видимость благополучия. Вот и вся сказка про белого бычка. Поэтому и хлеба меньше потребляется. Хлебом закусывают нормальную еду. А если жрать одни макароны, то конечно тут и хлеб не нужен. Картошка как известно второй хлеб Макароны 3 хлеб.

Как раз для форсирования этих событий пакращувачи решили срочно реализовать последние производственные активы Украины, и рвут зубами Землю, желая скорее обналичить, с баблом не ближе Израиля.
Как ни странно, но на сегодня в стадии паралича практически все производственные предприятия Украины, и что удручает стратегические - для оборонки.
С/Х вынуждено гноить продукты ибо реализовать ниже себестоимости уже убыточно вывозить даже на рынок.
Где уже новоявленные нувориши(собственники) диктуют свои условия.(И над бабкой вынесшей на базар 10 яиц и курицу витает Транспортные+местовое+НДС)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:03

  deniska написав:Эй, ребята, те кто ведет подсчет населения Украины по потреблению хлеба. Это что же, получается, за 5 месяцев 2018 года Украина сократила население на 8,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, так что-ли? т.е. на несколько миллионов человек за один год?

Почему на несколько? Всего на 1 миллион - самых умных, энергичных, трудолюбивых
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:42

  cisukr написав:
  deniska написав:Эй, ребята, те кто ведет подсчет населения Украины по потреблению хлеба. Это что же, получается, за 5 месяцев 2018 года Украина сократила население на 8,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, так что-ли? т.е. на несколько миллионов человек за один год?

Почему на несколько? Всего на 1 миллион - самых умных, энергичных, трудолюбивых

Таких как Юрик Кот(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%87), Лобода с Лорак, и Лена Бондаренко(https://www.dialog.ua/blogs/148202_1522680265)???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:47

  Золотой батон написав:trololo ловко ты срулил с темы. Дефицита говоришь нет . Как раз есть охрененнный дефицит. Угадай чего. Дефицит денег у населения огромный поэтому и на полках все валяется и создаётся видимость благополучия.


Ага. Народ приезжает в супермаркет, ходит там, как в музее - и уезжает ничего не купив.

Забавные у вас получается. :mrgreen:
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