В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба

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Золотой батон написав:trololo ловко ты срулил с темы. Дефицита говоришь нет . Как раз есть охрененнный дефицит. Угадай чего. Дефицит денег у населения огромный поэтому и на полках все валяется и создаётся видимость благополучия. Вот и вся сказка про белого бычка. Поэтому и хлеба меньше потребляется. Хлебом закусывают нормальную еду. А если жрать одни макароны, то конечно тут и хлеб не нужен. Картошка как известно второй хлеб Макароны 3 хлеб.
Как раз для форсирования этих событий пакращувачи решили срочно реализовать последние производственные активы Украины, и рвут зубами Землю, желая скорее обналичить, с баблом не ближе Израиля. Как ни странно, но на сегодня в стадии паралича практически все производственные предприятия Украины, и что удручает стратегические - для оборонки. С/Х вынуждено гноить продукты ибо реализовать ниже себестоимости уже убыточно вывозить даже на рынок. Где уже новоявленные нувориши(собственники) диктуют свои условия.(И над бабкой вынесшей на базар 10 яиц и курицу витает Транспортные+местовое+НДС)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
deniska написав:Эй, ребята, те кто ведет подсчет населения Украины по потреблению хлеба. Это что же, получается, за 5 месяцев 2018 года Украина сократила население на 8,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, так что-ли? т.е. на несколько миллионов человек за один год?
Почему на несколько? Всего на 1 миллион - самых умных, энергичных, трудолюбивых
deniska написав:Эй, ребята, те кто ведет подсчет населения Украины по потреблению хлеба. Это что же, получается, за 5 месяцев 2018 года Украина сократила население на 8,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, так что-ли? т.е. на несколько миллионов человек за один год?
Почему на несколько? Всего на 1 миллион - самых умных, энергичных, трудолюбивых
Золотой батон написав:trololo ловко ты срулил с темы. Дефицита говоришь нет . Как раз есть охрененнный дефицит. Угадай чего. Дефицит денег у населения огромный поэтому и на полках все валяется и создаётся видимость благополучия.
Ага. Народ приезжает в супермаркет, ходит там, как в музее - и уезжает ничего не купив.
Забавные у вас получается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...