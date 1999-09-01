В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба

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По ходу, люди у нас скористались порадою Марії-Антуанети і замість хліба почали їсти тістечка!
Мария-Антуанетта пала жертвой клеветы. Расхожий вариант этой фразы гласит, что услышав шум за окном о осведомившись о его причинах (нехватка и дороговизна хлеба) она воскликнула: - Нет хлеба? Тогда пусть едят пирожные! На самом деле, как раз в этот момент к королевскому столу подали десерт, и расчувствовавшаяся королева воскликнула: - Нет хлеба? Тогда пусть едят ВОТ ЭТИ пирожные! Т.е. поданные ей к столу. Увы, история не оценила ее искреннего порыва.
Это на росии так рассказывают?
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Molchyn написав:trololo По вашему меньше хлеба - это перемога? А в чем перемога? Сам факт - уменьшенее?
А просто сообразить головой откуда данные о "количестве"? Статистика берется по крупным хлебокомбинатам, куча мелких пекарен, кофеен-булочных со своей выпечкой не учитывается, а там покупают всё больше, вижу на примере Харькова. У многих друзей появились хлебопечки... Но зрадюки подтянулись даже с берегов Волги, во как неймётся!
Molchyn написав:trololo По вашему меньше хлеба - это перемога? А в чем перемога? Сам факт - уменьшенее?
А просто сообразить головой откуда данные о "количестве"? Статистика берется по крупным хлебокомбинатам, куча мелких пекарен, кофеен-булочных со своей выпечкой не учитывается, а там покупают всё больше, вижу на примере Харькова. У многих друзей появились хлебопечки... Но зрадюки подтянулись даже с берегов Волги, во как неймётся!
Производство муки тоже падает. Не так резко как хлеба. Но есть снижение в 2017 на 1%. В этом году за 4 месяца на 2%.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (в перерахунку в первинний продукт) у середньому за місяць у розрахунку на одну особу - хліб і хлібні продукти, кг 1999 - 9,1 2008 - 9.6 2013 - 9.0 2016 - 8.3 http://www.ukrstat.gov.ua/ Виробництво окремих видів промислової продукції за 2011–2016 роки Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, тис.т 2011 - 1 763 2013 - 1 561 2016 - 1 160 Вироби хлібобулочні, тис.т 2003 - 2 335 2010 - 1 808 http://www.ukrstat.gov.ua/ Согласно Укрстату, потребление хлебобулочных изделий в 21-ом веке (т.е. печеного хлеба и подобных ему продуктов) практически стабильно - около 300 гр/чел/день. А вот его производство стремительно падает. Кончено, часть замещается хлебопекарнями и общим снижением потребления хлеба. Но главная причина этого процесса, видимо, другая...
Золотой батон написав:trololo ловко ты срулил с темы. Дефицита говоришь нет . Как раз есть охрененнный дефицит. Угадай чего. Дефицит денег у населения огромный поэтому и на полках все валяется и создаётся видимость благополучия.
Ага. Народ приезжает в супермаркет, ходит там, как в музее - и уезжает ничего не купив.
Забавные у вас получается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Customer написав:А ничего страшного, что в супермаркетах 99% товара это фальсификат, а импорт весь просрочен и даты перебиты?
1.Вы преувеличиваете, есть огромный пласт товаров, которые нерентабельно фальсифицировать. 2.Множество товаров с низкой добавленной стоимостью, которые глупо фальсифицировать, потому что есть товары которые фальсифицировать гораздо выгоднее. Это как в аптеке - не было ни одного случая фальсификации валидола за 3 гривны, зато фальсифицируют массово дорогие лекарства.