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В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 20:14
Customer написав:
Ваш вкус, видимо, отличается от моего.
Да, я очень люблю чуть подгнившую морковку и лук.
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freeze
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