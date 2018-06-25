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В Україні на 8,8%
зменшилося виробництво хліба

В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:14

  Customer написав:Ваш вкус, видимо, отличается от моего.


Да, я очень люблю чуть подгнившую морковку и лук.
freeze
4
 
Повідомлень: 7813
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2176 раз.
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