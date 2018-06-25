Да, я очень люблю чуть подгнившую морковку и лук.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 20:14
Додано: Вів 26 чер, 2018 21:09
Re: В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба
"Хлеб вреден, а если его и есть то лучше из морозильника".
Вот малахольные, им "кислород перекрывают" они и знать не желают.
Машут и улыбаются, машут и улыбаются.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 26 чер, 2018 22:02
Re: В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба
Правду матку потёрли мой пост волки позорные. Поэтому пишу ещё раз. Хлеба меньше едят так как народ пересел на макароны и картоху, просто денег нет. Поэтому хлеб не нужен. Хлебом закусывают нормальную еду.
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