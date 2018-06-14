Меморандум не накладає жодних зобов'язань на сторони і не є попередньою угодою.
Дивися повний текст Український меморандум з Hyperloop: стали відомі деталі документа.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 08:44
Український меморандум з Hyperloop: стали відомі деталі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український меморандум з Hyperloop: стали відомі деталі документа.
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:06
"уважаемый редактор, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор?" про наркоманов надоело
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