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Український меморандум з
Hyperloop: стали відомі деталі...

Український меморандум з Hyperloop: стали відомі деталі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:44

Український меморандум з Hyperloop: стали відомі деталі...

Пропонуємо до обговорення:
Меморандум не накладає жодних зобов'язань на сторони і не є попередньою угодою.

Дивися повний текст Український меморандум з Hyperloop: стали відомі деталі документа.
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он и про 2030 и про 2050 гг. рассказывал...
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"уважаемый редактор, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор?" про наркоманов надоело
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