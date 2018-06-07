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Американська SigmaBleyzer готова
інвестувати у видобуток...

Американська SigmaBleyzer готова інвестувати у видобуток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:08

Американська SigmaBleyzer готова інвестувати у видобуток...

Пропонуємо до обговорення:
Американська інвестиційна компанія SigmaBleyzer готова вкласти у видобуток вуглеводнів в Україні $100 млн в рамках угод про розподіл продукції (УРП), повідомляє Державна служба геології надр України (Держгеонадр) з посиланням на президента SigmaBleyzer Майкла Блейзера.

Дивися повний текст Американська SigmaBleyzer готова інвестувати у видобуток вуглеводнів в Україні $100 млн - Держгеонадр.
R2
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это копейки для разведывательного бурения
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:14

После повышения тарифов они тут заработают больше, чем в Америке. Почему бы и не инвестировать?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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