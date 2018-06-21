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Гройсман: за підсумками року
плануємо вивести з тіні 100...

Гройсман: за підсумками року плануємо вивести з тіні 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:31

Гройсман: за підсумками року плануємо вивести з тіні 100...

Пропонуємо до обговорення:
Гройсман повідомив, що десятки мільярдів гривень знаходяться в тіні через контрабанду на митниці.

Дивися повний текст Гройсман: за підсумками року плануємо вивести з тіні 100 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:31

И все же, что с черной сотней ? ;) Перекрасились ? А с поборами с законных граждан и юридических лиц когда начнем ? К следующим выборам ? Хотя сканает у нас обещания проходят на ура. Ну а для показухи споймают пару мелких таможенников не несущих системообразующей нагрузки, а может даже одного покрупнее, тем и закончится.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:11

Гройсмана самого треба вивести з тіні.Особливо кучерява схема це дороги України.Там круто і багато. Яценюк з стіною відпочиває.
vovaplus
 
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