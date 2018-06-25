RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гройсман: за підсумками року
плануємо вивести з тіні 100...

Гройсман: за підсумками року плануємо вивести з тіні 100...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:31

Гройсман: за підсумками року плануємо вивести з тіні 100...

Пропонуємо до обговорення:
Гройсман повідомив, що десятки мільярдів гривень знаходяться в тіні через контрабанду на митниці.

Дивися повний текст Гройсман: за підсумками року плануємо вивести з тіні 100 млрд гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82826
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:31

И все же, что с черной сотней ? ;) Перекрасились ? А с поборами с законных граждан и юридических лиц когда начнем ? К следующим выборам ? Хотя сканает у нас обещания проходят на ура. Ну а для показухи споймают пару мелких таможенников не несущих системообразующей нагрузки, а может даже одного покрупнее, тем и закончится.
Igorten
 
Повідомлень: 3062
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:11

Гройсмана самого треба вивести з тіні.Особливо кучерява схема це дороги України.Там круто і багато. Яценюк з стіною відпочиває.
vovaplus
 
Повідомлень: 179
З нами з: 19.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:49

радует, что на вопросы контрабанды обратили и взялись за нее. Посмотрим как справятся. Искренне желаю удачи и им и нам, потому что это наши недополученные деньги на дороги, пенсии, зарплаты
fishman
 
Повідомлень: 100
З нами з: 18.03.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:58

fishman Из Гройсмана, год 2016 :
Перша – оперативне наведення порядку на митниці і знищення будь-яких тіньових схем. Друга – проведення якісної масштабної повноцінної реформи. Нам потрібно, щоб українська митниця була надійною, відкритої з точки зору доступу до інформації та розуміння того, що відбувається, які товари поставляються. Українська митниця повинна бути настільки надійна, щоб будь-яка контрабанда або "сірий" імпорт були почуті правоохоронних систем", – сказав він

:) Радость вас еще не покидает ?
Igorten
 
Повідомлень: 3062
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:15

Re: Гройсман: за підсумками року плануємо вивести з тіні 100

  fishman написав:потому что это наши недополученные деньги

Ага, как говорится - дурень думкою багатіє...
tigr-uu
 
Повідомлень: 453
З нами з: 05.02.11
Подякував: 107 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1007qwert, cannabis_ua, Obval_Defoltovich, sal, Shram і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Цінність гривні знизилася в 14 разів з 1996 року
R2 » Вів 26 чер, 2018 11:17
9 127
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 12:31
Obval_Defoltovich
Гройсман про ринок землі: не віддам землю...
R2 » П'ят 22 чер, 2018 14:07
5 218
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2018 10:02
lwjn
Кількість держслужбовців з 2015 року скоротилася на 20%,...
R2 » П'ят 22 чер, 2018 09:31
5 159
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 16:17
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5397)
26.06.2018 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.