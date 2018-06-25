Гройсман повідомив, що десятки мільярдів гривень знаходяться в тіні через контрабанду на митниці.
Дивися повний текст Гройсман: за підсумками року плануємо вивести з тіні 100 млрд гривень.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 09:31
Гройсман: за підсумками року плануємо вивести з тіні 100...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман: за підсумками року плануємо вивести з тіні 100 млрд гривень.
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:31
И все же, что с черной сотней ? Перекрасились ? А с поборами с законных граждан и юридических лиц когда начнем ? К следующим выборам ? Хотя сканает у нас обещания проходят на ура. Ну а для показухи споймают пару мелких таможенников не несущих системообразующей нагрузки, а может даже одного покрупнее, тем и закончится.
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:11
Гройсмана самого треба вивести з тіні.Особливо кучерява схема це дороги України.Там круто і багато. Яценюк з стіною відпочиває.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:49
радует, что на вопросы контрабанды обратили и взялись за нее. Посмотрим как справятся. Искренне желаю удачи и им и нам, потому что это наши недополученные деньги на дороги, пенсии, зарплаты
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:58
fishman Из Гройсмана, год 2016 :
Перша – оперативне наведення порядку на митниці і знищення будь-яких тіньових схем. Друга – проведення якісної масштабної повноцінної реформи. Нам потрібно, щоб українська митниця була надійною, відкритої з точки зору доступу до інформації та розуміння того, що відбувається, які товари поставляються. Українська митниця повинна бути настільки надійна, щоб будь-яка контрабанда або "сірий" імпорт були почуті правоохоронних систем", – сказав він
Радость вас еще не покидает ?
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:15
Re: Гройсман: за підсумками року плануємо вивести з тіні 100
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