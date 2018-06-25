Укравтодор і французька будівельна компанія Bouygues Travaux Publics SAS підписали меморандум.
Дивися повний текст Укравтодор підписав меморандум про будівництво концесійної дороги навколо Києва.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 09:44
Укравтодор підписав меморандум про будівництво...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укравтодор підписав меморандум про будівництво концесійної дороги навколо Києва.
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:44
Платна кільцева дорога??? Такого жлобства я ніде в Європі не бачив - кільцеві дороги навколо великих міст безкоштовні.
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