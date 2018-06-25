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Укравтодор підписав
меморандум про будівництво...

Укравтодор підписав меморандум про будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:44

Укравтодор підписав меморандум про будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
Укравтодор і французька будівельна компанія Bouygues Travaux Publics SAS підписали меморандум.

Дивися повний текст Укравтодор підписав меморандум про будівництво концесійної дороги навколо Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:44

Платна кільцева дорога??? Такого жлобства я ніде в Європі не бачив - кільцеві дороги навколо великих міст безкоштовні.
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:29

Re: жлобство

  Taras Rudko написав:кільцеві дороги навколо великих міст безкоштовні.

Конечно. Кольцевые дороги необходимы городам. а фурам, то таке
sal
 
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