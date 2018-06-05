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В НБУ назвали головну
загрозу втрати траншу МВФ

В НБУ назвали головну загрозу втрати траншу МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:11

В НБУ назвали головну загрозу втрати траншу МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Україна виконала майже всі вимоги кредиторів.

Дивися повний текст В НБУ назвали головну загрозу втрати траншу МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:11

по моему у МВФ нет такого требования, как повышение цены на газ, есть требование уровнять цены для населения и промышленности, а это вовсе не означает однозначное повышение, как то вещают наши власти, возможно и уменьшение цены если приравнять цену к нижнему значению.
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:23

Да ладно, недавно Смолий вещал типа "и без кредитов МВФ справимся", что "как бы намекает"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:36

а МВФ не хочет чтобы Володька "напряг" собственников пром предприятий насчет энергоэффективных технологий? чтобы они меньше газку "кушали"? прям население во всем виновато... население вообще-то является собственником всех недр.
bogdanfc
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