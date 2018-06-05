В НБУ назвали головну загрозу втрати траншу МВФ

Додано: Вів 26 чер, 2018 23:09

Судите сами (это относится к имеющим экономическое образование) - Рева заливается от восторга, что реальная зарплатня выросла на 19%. За счёт чего? Если ВВП страны еле-еле показался за 2%, тогда как зарплата выросла на 19%? Если так, тогда почему в стране повальная безработица - то есть, рынок труда не перегрет? При таком росте зарплаты должен предшествовать всплеск спроса на рабочую силу во всех отраслях. Снова наблюдаем эффект популизма а-ля Тимошенко-Пиньзеник, когда последний ронял доллар к 5.25, а первая поднимала бездумно минималку для поднятия своей популярности перед выборами. Итог помните? Гривня упала сразу до 8, а потому покатилась ещё ниже. Сейчас же такой именно сценарий мы и наблюдаем. Это понятно МВФ - он предупредил о рисках поднятия минималки до 4300 - но Порошок ломится на второй срок. А там, опосля, у нас карманы вывернут.