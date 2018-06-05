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В НБУ назвали головну
загрозу втрати траншу МВФ

В НБУ назвали головну загрозу втрати траншу МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:11

В НБУ назвали головну загрозу втрати траншу МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Україна виконала майже всі вимоги кредиторів.

Дивися повний текст В НБУ назвали головну загрозу втрати траншу МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:11

по моему у МВФ нет такого требования, как повышение цены на газ, есть требование уровнять цены для населения и промышленности, а это вовсе не означает однозначное повышение, как то вещают наши власти, возможно и уменьшение цены если приравнять цену к нижнему значению.
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:23

Да ладно, недавно Смолий вещал типа "и без кредитов МВФ справимся", что "как бы намекает"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:36

а МВФ не хочет чтобы Володька "напряг" собственников пром предприятий насчет энергоэффективных технологий? чтобы они меньше газку "кушали"? прям население во всем виновато... население вообще-то является собственником всех недр.
bogdanfc
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:19

  Cactus написав:по моему у МВФ нет такого требования, как повышение цены на газ, есть требование уровнять цены для населения и промышленности, а это вовсе не означает однозначное повышение, как то вещают наши власти, возможно и уменьшение цены если приравнять цену к нижнему значению.

Но есть еще условие что-бы цена на газ была рыночной. А рынок газа у нас в ЕС.
В Дюссельдорфе газ немного дороже.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:35

Re: назвали головну загрозу втрати

А предыдущие кредиты где? все втрачени базнадежно
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:53

Какой-то странный этот МВФ. Мы , если слушать чиновников, все их требования не только выполняем но и перевыполняем, а они все не едут и не едут. Капризные какие-то. Да и вон , как оказывается, не очень то и хотели их тут видеть. Страна купается в деньгах. Надо только все правильно посчитать и мы сможем наравне с МВФ кредиты выдавать под проценты. Точно, это МВФ в нас конкурента увидело потому и притесняет.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:54

Повторяюсь - никто не даст в своём здравом уме и рассудке свои деньги в долг Украине в предпоследний год для Порошка. В уставе МВФ четко прописано, что деньги одалживаются только для временного устранения отрицательно внешнего сальдо страны. Для этого прописывается ряд требований, особенно к бюджету, для улучшения положения в экономике. Но, страна не работает - просто не хочет и не умеет, так как нет мотивации к этому - поэтому и гривня обесценилась в 14 раз с 1996. Этой власти МВФ не верит - значит, пока не будет новый президент, правительство, новые обицянки и действия - денег не будет.
Mindbender
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 23:09

Судите сами (это относится к имеющим экономическое образование) - Рева заливается от восторга, что реальная зарплатня выросла на 19%. За счёт чего? Если ВВП страны еле-еле показался за 2%, тогда как зарплата выросла на 19%? Если так, тогда почему в стране повальная безработица - то есть, рынок труда не перегрет? При таком росте зарплаты должен предшествовать всплеск спроса на рабочую силу во всех отраслях. Снова наблюдаем эффект популизма а-ля Тимошенко-Пиньзеник, когда последний ронял доллар к 5.25, а первая поднимала бездумно минималку для поднятия своей популярности перед выборами. Итог помните? Гривня упала сразу до 8, а потому покатилась ещё ниже. Сейчас же такой именно сценарий мы и наблюдаем. Это понятно МВФ - он предупредил о рисках поднятия минималки до 4300 - но Порошок ломится на второй срок. А там, опосля, у нас карманы вывернут.
Mindbender
 
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