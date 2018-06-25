RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Цінність гривні знизилася
в 14 разів з 1996 року

Цінність гривні знизилася в 14 разів з 1996 року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:17

Цінність гривні знизилася в 14 разів з 1996 року

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк констатує, що купівельна спроможність національної валюти з 1996 року знизилася в 14 разів.

Дивися повний текст Цінність гривні знизилася в 14 разів з 1996 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82826
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:17

Описано прям как неконтролируемое стихийное бедствие. Пусть сюда же опишут во сколько раз обогатились олигархи, депутаты, министры, президенты. Особенно подробно про Порошенко и Гонтареву с Кубивым. Это пожелание от вкладчиков Дельты, Финансовой Инициативы и остальных 200+.
moniks
 
Повідомлень: 926
З нами з: 27.08.14
Подякував: 548 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:32

Когда появилась гривна, доллар стоил 1,75-1,85 грн, а сейчас - 26. Тоже почти в 14 раз. С точки зрения НБУ вся ценность гривны определяется исключительно её курсом к доллару США. Но доллар США за это время также потерял свою ценность, хоть и не в таких масштабах, как гривна. Поэтому реальная ценность гривны снизилась не в 14 раз, а больше.
Obval_Defoltovich
1
 
Повідомлень: 3623
З нами з: 14.06.10
Подякував: 330 раз.
Подякували: 842 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:34

moniks, почати треба не з ваших істерик, а з того, у скільки разів зросла мінімальна зарплатня з 1996 року. А зросла вона з 15 грн до 3723 грн. У 248 разів.
Sharpe
 
Повідомлень: 176
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:52

  Sharpe написав:moniks, почати треба не з ваших істерик, а з того, у скільки разів зросла мінімальна зарплатня з 1996 року. А зросла вона з 15 грн до 3723 грн. У 248 разів.

В 96-м я за один день зарабатывал 3 ваши минималки. Вы покажите мне идиота кто в те времена на 15 грн в месяц пахал.
p_a_l
 
Повідомлень: 1118
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1007qwert, Igorten і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман: за підсумками року плануємо вивести з тіні 100...
R2 » Вів 26 чер, 2018 09:31
4 88
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 11:58
Igorten
Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної... 1 ... 4, 5, 6
R2 » П'ят 22 чер, 2018 08:23
57 3958
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2018 15:01
Faceless
Кількість держслужбовців з 2015 року скоротилася на 20%,...
R2 » П'ят 22 чер, 2018 09:31
5 158
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 16:17
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (5013)
26.06.2018 12:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.