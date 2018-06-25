Національний банк констатує, що купівельна спроможність національної валюти з 1996 року знизилася в 14 разів.
Дивися повний текст Цінність гривні знизилася в 14 разів з 1996 року.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 11:17
Цінність гривні знизилася в 14 разів з 1996 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цінність гривні знизилася в 14 разів з 1996 року.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:17
Описано прям как неконтролируемое стихийное бедствие. Пусть сюда же опишут во сколько раз обогатились олигархи, депутаты, министры, президенты. Особенно подробно про Порошенко и Гонтареву с Кубивым. Это пожелание от вкладчиков Дельты, Финансовой Инициативы и остальных 200+.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:32
Когда появилась гривна, доллар стоил 1,75-1,85 грн, а сейчас - 26. Тоже почти в 14 раз. С точки зрения НБУ вся ценность гривны определяется исключительно её курсом к доллару США. Но доллар США за это время также потерял свою ценность, хоть и не в таких масштабах, как гривна. Поэтому реальная ценность гривны снизилась не в 14 раз, а больше.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:34
moniks, почати треба не з ваших істерик, а з того, у скільки разів зросла мінімальна зарплатня з 1996 року. А зросла вона з 15 грн до 3723 грн. У 248 разів.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:52
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:25
Re: 14 разів
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:25
p_a_l, мене абсолютно не цікаво, скільки мінімалок і яким чином ви заробляли в 1996 році (можливо, ви були успішним гопстопником чи сутенером - і що з того?) Я навів вам офіційну статистику по мінімальній зарплатні, і вона така, яка є.
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:26
Re: цінність
Так может к пенсионной и медицинской реформам еще раз денежную провести? и ценность взлетит!
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:27
Re: така е
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:31
Кто-то еще верит цифрам статистики? Как говорил Марк Твен, есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
Наша статистика - что-то среднее между первыми двумя видами, причем, ближе ко второму виду.
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