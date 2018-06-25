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Цінність гривні знизилася в 14 разів з 1996 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:40
Obval_Defoltovich, можете не вірити цифрам статистики чи таблички множення, а вірити астрологам чи анонімним адептам зради, до яких ви явно належите. А я добре пам'ятаю, якою була моя аспірантська стипендія в 1996-му - десь 40 гривень. І заради цікавості подивився стипендії для найкращих студентів у Могилянці: "У НаУКМА встановлено: 3 стипендії
Президента України (по 54 гривні кожна), 3 - Верховної Ради (по 51 гривні кожна), 2 - Київської міської держадміністрації (по 17 гривень кожна)". І це 1998 рік, у 1996-му ситуація була гірша.
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Sharpe
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Додано: Вів 26 чер, 2018 12:45
Sharpe написав:
це 1998 рік, у 1996-му ситуація була гірша.
Спасибо Кучме! вытянул ситуацию
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sal
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Додано: Вів 26 чер, 2018 12:47
все верно, гдето так и есть. Помню пивасик в конце 90х стоил 0.9 - 1.2 грн за бутылку, сейчас от 9 до 16 грн.
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redmax11
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:37
sal написав: p_a_l написав:
я за один день зарабатывал 3 ваши минималки.
Вот видите, сейчас жизнь справедливее, цифры реальнее. лучше же жить стало
Извините, но сегодня я десятку в день далеко не зарабатываю. Сейчас хотя бы штуку в день иметь
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p_a_l
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:39
Obval_Defoltovich написав: sal написав: Sharpe написав:
Я навів вам офіційну статистику по мінімальній зарплатні, і вона така, яка є.
Статистику в карман не положешь. абсолютно
Кто-то еще верит цифрам статистики?
Конечно верит. Sharpe и его здешняя крыша
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p_a_l
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