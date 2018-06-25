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Цінність гривні знизилася
в 14 разів з 1996 року

Цінність гривні знизилася в 14 разів з 1996 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:40

Obval_Defoltovich, можете не вірити цифрам статистики чи таблички множення, а вірити астрологам чи анонімним адептам зради, до яких ви явно належите. А я добре пам'ятаю, якою була моя аспірантська стипендія в 1996-му - десь 40 гривень. І заради цікавості подивився стипендії для найкращих студентів у Могилянці: "У НаУКМА встановлено: 3 стипендії
Президента України (по 54 гривні кожна), 3 - Верховної Ради (по 51 гривні кожна), 2 - Київської міської держадміністрації (по 17 гривень кожна)". І це 1998 рік, у 1996-му ситуація була гірша.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:45

Re: з 1996 року

  Sharpe написав:це 1998 рік, у 1996-му ситуація була гірша.

Спасибо Кучме! вытянул ситуацию
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:47

все верно, гдето так и есть. Помню пивасик в конце 90х стоил 0.9 - 1.2 грн за бутылку, сейчас от 9 до 16 грн.
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:37

  sal написав:
  p_a_l написав:я за один день зарабатывал 3 ваши минималки.

Вот видите, сейчас жизнь справедливее, цифры реальнее. лучше же жить стало

Извините, но сегодня я десятку в день далеко не зарабатываю. Сейчас хотя бы штуку в день иметь :D
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:39

  Obval_Defoltovich написав:
  sal написав:
  Sharpe написав:Я навів вам офіційну статистику по мінімальній зарплатні, і вона така, яка є.

Статистику в карман не положешь. абсолютно

Кто-то еще верит цифрам статистики?

Конечно верит. Sharpe и его здешняя крыша
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:23

  p_a_l написав:
  Sharpe написав:moniks, почати треба не з ваших істерик, а з того, у скільки разів зросла мінімальна зарплатня з 1996 року. А зросла вона з 15 грн до 3723 грн. У 248 разів.

В 96-м я за один день зарабатывал 3 ваши минималки. Вы покажите мне идиота кто в те времена на 15 грн в месяц пахал.


Да в 1996-м и я зарабатывал 400$-500$ в месяц. А губашлёбам платили только 15грн. :))
moniks
 
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  #<12
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