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Кредит наличными, где лутше и
проще? 10 000 грн на 12 мес.

Кредит наличными, где лутше и проще? 10 000 грн на 12 мес.
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:10

Кредит наличными, где лутше и проще? 10 000 грн на 12 мес.

Вообщем ситуация такая. Нужна сумма около 10 000 грн на срок 1 год. Во всех компаниях по типа манивео, сслоан, алекс кредит и тому подобное дают без проблем. НО! Сумма маленькая. До 5 000 закрытыми глазами тот же манивео готов дать но на 30 месяцев.
Посмотрел что как вариант можно взять в ОТР Банке. Работа официал, пару лет уже. В принципе все типтом. На сайте ОТР Банка калькулятор выдает ежемесячный платеж при сумме 10к - около 1100 грн. Кто брал что подскажет-посоветует? Буду признателен за советы заранее!
QiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:23

Re: Кредит наличными, где лутше и проще? 10 000 грн на 12 ме

Манивео берёт 1.7% в день с ежемесячной капитализацией. Взяв 10 000, через год будете должны 1 405 152 гривен. Если вас не смущают 14 000% годовых, смело занимайте!
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:25

  safonovstanislav написав:Манивео берёт 1.7% в день с ежемесячной капитализацией. Взяв 10 000, через год будете должны 1 405 152 гривен. Если вас не смущают 14 000% годовых, смело занимайте!



Вы не поняли сути вопроса. В этих микрозаймов брать я не собираюсь. Они мне мне дают но максимум на 1 месяц. А надо на год. И 10к манивео даже не дает при том что я клиент с 2016 года у них. Максимум калькулятор выдает 7850 - только что спецом зашел в личный кабинет. Потому ищю банк. Присматриваю пока что ОТР. Но жду совета.
QiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:45

  QiX написав:
  safonovstanislav написав:Манивео берёт 1.7% в день с ежемесячной капитализацией. Взяв 10 000, через год будете должны 1 405 152 гривен. Если вас не смущают 14 000% годовых, смело занимайте!



Вы не поняли сути вопроса. В этих микрозаймов брать я не собираюсь. Они мне мне дают но максимум на 1 месяц. А надо на год. И 10к манивео даже не дает при том что я клиент с 2016 года у них. Максимум калькулятор выдает 7850 - только что спецом зашел в личный кабинет. Потому ищю банк. Присматриваю пока что ОТР. Но жду совета.

Любой банк предложит условия лучше, чем в микрозаймах. В банках вас нагреют максимум на 100-200% годовых, при кредите наличными, но никак не на десятки тысяч процентов. Так что, ищите банк-авеню в своём городе, где подряд находится десяток отделений разных банков, и узнайте условия и подайте доки в несколько
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:23

Приват и Монобанк самые лёгкие на кредитные лимиты.

Неужели остались в стране люди - не клиенты привата?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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