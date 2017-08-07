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Кредит наличными, где лутше и
проще? 10 000 грн на 12 мес.

Кредит наличными, где лутше и проще? 10 000 грн на 12 мес.
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:10

Кредит наличными, где лутше и проще? 10 000 грн на 12 мес.

Вообщем ситуация такая. Нужна сумма около 10 000 грн на срок 1 год. Во всех компаниях по типа манивео, сслоан, алекс кредит и тому подобное дают без проблем. НО! Сумма маленькая. До 5 000 закрытыми глазами тот же манивео готов дать но на 30 месяцев.
Посмотрел что как вариант можно взять в ОТР Банке. Работа официал, пару лет уже. В принципе все типтом. На сайте ОТР Банка калькулятор выдает ежемесячный платеж при сумме 10к - около 1100 грн. Кто брал что подскажет-посоветует? Буду признателен за советы заранее!
QiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:23

Re: Кредит наличными, где лутше и проще? 10 000 грн на 12 ме

Манивео берёт 1.7% в день с ежемесячной капитализацией. Взяв 10 000, через год будете должны 1 405 152 гривен. Если вас не смущают 14 000% годовых, смело занимайте!
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:25

  safonovstanislav написав:Манивео берёт 1.7% в день с ежемесячной капитализацией. Взяв 10 000, через год будете должны 1 405 152 гривен. Если вас не смущают 14 000% годовых, смело занимайте!



Вы не поняли сути вопроса. В этих микрозаймов брать я не собираюсь. Они мне мне дают но максимум на 1 месяц. А надо на год. И 10к манивео даже не дает при том что я клиент с 2016 года у них. Максимум калькулятор выдает 7850 - только что спецом зашел в личный кабинет. Потому ищю банк. Присматриваю пока что ОТР. Но жду совета.
QiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:45

  QiX написав:
  safonovstanislav написав:Манивео берёт 1.7% в день с ежемесячной капитализацией. Взяв 10 000, через год будете должны 1 405 152 гривен. Если вас не смущают 14 000% годовых, смело занимайте!



Вы не поняли сути вопроса. В этих микрозаймов брать я не собираюсь. Они мне мне дают но максимум на 1 месяц. А надо на год. И 10к манивео даже не дает при том что я клиент с 2016 года у них. Максимум калькулятор выдает 7850 - только что спецом зашел в личный кабинет. Потому ищю банк. Присматриваю пока что ОТР. Но жду совета.

Любой банк предложит условия лучше, чем в микрозаймах. В банках вас нагреют максимум на 100-200% годовых, при кредите наличными, но никак не на десятки тысяч процентов. Так что, ищите банк-авеню в своём городе, где подряд находится десяток отделений разных банков, и узнайте условия и подайте доки в несколько
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:23

Приват и Монобанк самые лёгкие на кредитные лимиты.

Неужели остались в стране люди - не клиенты привата?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:39

  QiX написав:Во всех компаниях по типа манивео, сслоан, алекс кредит и тому подобное дают без проблем.
Эти все финансовые компании созданы для людей, которым банки не дают кредиты. Если не дают банки, значит есть высокий риск невозвратов выданных в займ денежных средств. Чем выше риски, тем выше проценты по кредиту.

Например. По кредитке ПриватБанка начисляют процент 3,6% в месяц (3,6% в месяц * 12 месяцев = 43,2% годовых). Maniveo предлагает под 620,5% (это без учёта возможных комиссий за переводы средств в счёт погашения кредита).
На тот срок, который предлагает Maniveo, можно иметь оформить карту с льготным периодом и в рамках периода использовать кредит бесплатно.
Чувствуете разницу между банками и финансовыми компаниями? :)

  QiX написав:Сумма маленькая. До 5 000 закрытыми глазами тот же манивео готов дать но на 30 месяцев.
Зачастую все финансовые компании новым клиентам выдают кредит на небольшой срок и с небольшой суммой. Это связано с тем, что у них нет кредитной истории и профиля поведения.

  QiX написав:Посмотрел что как вариант можно взять в ОТР Банке. Работа официал, пару лет уже. В принципе все типтом.
Всегда старайтесь оформить кредит в банке, особенно с официальным трудоустройством.

Если зарплата поступает на банковскую карту, то с изучений кредитных продуктов этого банка. Поскольку этот банк Вас уже знает и будет более лояльный по выдачи кредита.
Иначе смотрите продукты в других банках.

Ещё момент. Не старайтесь сразу в несколько банков подавать запрос на выдачу кредита ибо так можно испортить себе кредитную историю (в ней фиксируются запросы кредитной истории).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:15

Кредит Днипро сейчас вроде чуть дешевле Привата.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:24

Вообщем, минут 20 общался с ОТП манагером. Заполняли все такое. В итоге звонит, грит, голяк, не дадим, пока что. Плюнул, жаль времени, позвонил в Альфа банк, так мало того что минут 15 заняло все это дело, так и дали . Завтра в банк с утра подписывать доки. Правда в альфе карта есть. в ОТП нету, но был кредит успешно погашенный. Фиг его знает.
QiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:28

Re: Кредит наличными, где лутше и проще? 10 000 грн на 12 ме

Написать с ошибкой это бывает, конечно, у всех, но ошибиться в заголовке.
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