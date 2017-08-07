Кредит наличными, где лутше и проще? 10 000 грн на 12 мес.

Додано: Вів 26 чер, 2018 16:39

QiX написав: Во всех компаниях по типа манивео, сслоан, алекс кредит и тому подобное дают без проблем. Во всех компаниях по типа манивео, сслоан, алекс кредит и тому подобное дают без проблем.

QiX написав: Сумма маленькая. До 5 000 закрытыми глазами тот же манивео готов дать но на 30 месяцев. Сумма маленькая. До 5 000 закрытыми глазами тот же манивео готов дать но на 30 месяцев.

QiX написав: Посмотрел что как вариант можно взять в ОТР Банке. Работа официал, пару лет уже. В принципе все типтом. Посмотрел что как вариант можно взять в ОТР Банке. Работа официал, пару лет уже. В принципе все типтом.

Эти все финансовые компании созданы для людей, которым банки не дают кредиты. Если не дают банки, значит есть высокий риск невозвратов выданных в займ денежных средств. Чем выше риски, тем выше проценты по кредиту.Например. По кредитке ПриватБанка начисляют процент 3,6% в месяц (3,6% в месяц * 12 месяцев = 43,2% годовых). Maniveo предлагает под 620,5% (это без учёта возможных комиссий за переводы средств в счёт погашения кредита).На тот срок, который предлагает Maniveo, можно иметь оформить карту с льготным периодом и в рамках периода использовать кредит бесплатно.Чувствуете разницу между банками и финансовыми компаниями?Зачастую все финансовые компании новым клиентам выдают кредит на небольшой срок и с небольшой суммой. Это связано с тем, что у них нет кредитной истории и профиля поведения.Всегда старайтесь оформить кредит в банке, особенно с официальным трудоустройством.Если зарплата поступает на банковскую карту, то с изучений кредитных продуктов этого банка. Поскольку этот банк Вас уже знает и будет более лояльный по выдачи кредита.Иначе смотрите продукты в других банках.Ещё момент. Не старайтесь сразу в несколько банков подавать запрос на выдачу кредита ибо так можно испортить себе кредитную историю (в ней фиксируются запросы кредитной истории).