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Кредит наличными, где лутше и
проще? 10 000 грн на 12 мес.

Кредит наличными, где лутше и проще? 10 000 грн на 12 мес.
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:37

  QiX написав:Bayern

А по сути ни как? :x


А по сути я вам дам совет как пользователь множества кредитов, на протяжении более 20 лет, от частников до банков, суммами от 3000 до 100 000 долларов, ипотечных и под залог, и просто без залога на честное слово.
У вас крайне странная сумма кредита, люди, которые пытаются взять кредит 10 000 гривен на год, обычно попадают в какой-то ляпас. Попробуйте лучше продать что-то из ваших материальных ценностей или на край одолжить у знакомых, у разных знакомых по чуть-чуть. Не берите кредит в банке. Я не говорю, что кредиты плохо, но именно вы постарайтесь избежать кредита.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:55

  MASolomko написав:Например. По кредитке ПриватБанка начисляют процент 3,6% в месяц (3,6% в месяц * 12 месяцев = 43,2% годовых). Maniveo предлагает под 620,5% (это без учёта возможных комиссий за переводы средств в счёт погашения кредита).

3.6% в месяц, это 52.9% годовых. А 1.7% в день на 30 дней, это 14 000% годовых
Нельзя просто взять и умножить % в месяц на к-во месяцев

PS. Если не верите, почитайте на сайте приватбанка https://privatbank.ua/platezhnie-karty/universalna
За якою ставкою здійснюється нарахування процентів?

Ефективна процентна ставка становить 52,84%.
Це повна вартість кредиту, у розрахунок якої, окрім номінальної процентної ставки, включено витрати на обслуговування та оформлення кредиту. Вона розподіляється на весь строк кредиту та виражається в процетному співвідношенні від суми виданого кредиту.

safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:02

Re: Кредит наличными, где лутше и проще? 10 000 грн на 12 ме

  MASolomko написав:Ещё момент. Не старайтесь сразу в несколько банков подавать запрос на выдачу кредита ибо так можно испортить себе кредитную историю (в ней фиксируются запросы кредитной истории).

Обратный совет. Пока информация о выданном кредите не поступила в бюро кредитных историй, старайтесь оформить как можно больше кредитных продуктов в разных банках, и не говорите, что уже где-то оформили кредит/кредитку, т.к. банки учитывают ещё кредитную нагрузку.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:11

QiX, попробуйте ещё монобанк. Там вообще всё просто, скачиваете приложение на телефон, фоткаете паспорт и код, и сразу пишет лимит и ближайшие даты, когда вам смогут привезти карту домой. Это не кредит наличными, но высвободить часть налички позволит, ещё и скидки по карте, то на продукты в любом супермаркете, то в кино можно со скидкой сходить
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:30

safonovstanislav

Моно банк вообще по мне фуфел. Принесли на роботу карту, сфоткали, подписал. Лимит - 0. Толк. Валяеться 3 месяца тупо.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:41

QiX, в любом случае, попробуйте получить хоть какие-то лимиты на карты в разных банках, на всякий случай, т.к. когда информация об открытом кредите попадёт в бюро кредитных историй, взять новый кредит будет тяжелее
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