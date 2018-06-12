У США смартфони китайської компанії будуть працювати на іншій операційній системі.
Дивися повний текст Huawei відмовиться від Android в своїх смартфонах.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 12:55
Huawei відмовиться від Android в своїх смартфонах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Huawei відмовиться від Android в своїх смартфонах.
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:55
и кому он будет нужен с этой операционкой если она не будет поддерживать приложения для андрюши? самсунг насколько большая корпорация и то отказалась от своей ОС в пользу андроида.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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