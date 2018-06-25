Округлення буде застосовуватися лише в разі відсутності монет дрібних номіналів при розрахунках готівкою.
Дивися повний текст З липня в Україні почнуть округляти чеки при розрахунку готівкою.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 12:55
З липня в Україні почнуть округляти чеки при розрахунку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З липня в Україні почнуть округляти чеки при розрахунку готівкою.
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:58
в РФ так давно округляется. только у них рублевые монеты большие. а нашими "копейками" как в маршрутке рассчитываться? не увидеть, не нащупать
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