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З липня в Україні почнуть
округляти чеки при розрахунку...

З липня в Україні почнуть округляти чеки при розрахунку...
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:55

З липня в Україні почнуть округляти чеки при розрахунку...

Пропонуємо до обговорення:
Округлення буде застосовуватися лише в разі відсутності монет дрібних номіналів при розрахунках готівкою.

Дивися повний текст З липня в Україні почнуть округляти чеки при розрахунку готівкою.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:55

Копейки 1, 2, 5 много лет уже не чеканят.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:58

в РФ так давно округляется. только у них рублевые монеты большие. а нашими "копейками" как в маршрутке рассчитываться? не увидеть, не нащупать
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:28

А округлять будут в меньшую сторону или как всегда???
vovgeniy
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:51

Re: З липня в Україні почнуть округляти чеки при розрахунку.

vovgeniy написав:А округлять будут в меньшую сторону или как всегда???
До 4 копеек включительно в меньшую, от 5 до 9 в большую, и это касается только налички
Faceless
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