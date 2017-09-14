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НБУ розповів, скільки вже випустив монет номіналом 1 і 2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:00
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк поки випустив в обіг лише 7 млн монет номіналом 1 і 2 гривні.
Дивися повний текст НБУ розповів, скільки вже випустив монет номіналом 1 і 2 гривні
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:00
почему они ТАКие мелкие?
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