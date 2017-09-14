Національний банк поки випустив в обіг лише 7 млн монет номіналом 1 і 2 гривні.
Дивися повний текст НБУ розповів, скільки вже випустив монет номіналом 1 і 2 гривні.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:00
НБУ розповів, скільки вже випустив монет номіналом 1 і 2...
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Дивися повний текст НБУ розповів, скільки вже випустив монет номіналом 1 і 2 гривні.
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:26
Только выпустили и уже часть брак... Присмотритесь у Володи на аверсе на застежку. На всех должна быть а на части монет нет.
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