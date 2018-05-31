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Tether випустив 250 мільйонів
USDT. Ціна на біткойн піде...

Tether випустив 250 мільйонів USDT. Ціна на біткойн піде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:27

Tether випустив 250 мільйонів USDT. Ціна на біткойн піде...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними Omni Explorer, «Stablecoin Tether» (USDT), який, як стверджують засновники проекту, співвідноситься 1: 1 до долара США, випустив 250 мільйонів токенів вчора, 25 червня.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:27

Разве еще остались люди покупающие это?
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