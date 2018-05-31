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Tether випустив 250 мільйонів USDT. Ціна на біткойн піде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 13:27
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними Omni Explorer, «Stablecoin Tether» (USDT), який, як стверджують засновники проекту, співвідноситься 1: 1 до долара США, випустив 250 мільйонів токенів вчора, 25 червня.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:27
Разве еще остались люди покупающие это?
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LOKY
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Додано: Вів 26 чер, 2018 14:38
LOKY Дураков и авантюристов хватало во все времена.
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 26 чер, 2018 16:47
LOKY я на "этом" заработал 1000$ за месяц
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fedyay_vitaliy
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Додано: Сер 27 чер, 2018 02:02
fedyay_vitaliy написав:LOKY
я на "этом" заработал 1000$ за месяц
Ви і далі продовжуєте на "цьому" заробляти $1000/міс, чи це була одноразова акція? Трапляється, що люди виграють мільйон баксів у лотерею, але ніхто не робить лотерею способом стабільного заробітку. Це називається не "заробив", а "фартануло". У наступному місяці результат може бути зі знаком "мінус".
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NetSerpent
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