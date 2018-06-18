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У Києві готові виділити
півмільярда на реконструкцію...

У Києві готові виділити півмільярда на реконструкцію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:40

У Києві готові виділити півмільярда на реконструкцію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні "Київводоканалу" в системі державних закупівель ProZorro.

Дивися повний текст У Києві готові виділити півмільярда на реконструкцію Бортницької станції аерації.
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