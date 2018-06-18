Про це йдеться в повідомленні "Київводоканалу" в системі державних закупівель ProZorro.
Дивися повний текст У Києві готові виділити півмільярда на реконструкцію Бортницької станції аерації.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:40
У Києві готові виділити півмільярда на реконструкцію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві готові виділити півмільярда на реконструкцію Бортницької станції аерації.
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:51
"Ранее Япония прогнозировала начало проведения работ по реконструкции БСА в 2017 году"
Похоже японцы плохо прогнозируют, каждый год одно и то же.
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