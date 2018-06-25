Народні депутати України зробили все, щоб прийнятий закон про валюту не мав негативного впливу на валютний ринок.
Дивися повний текст Без валютного рабства: Шапран розповів деталі купівлі валюти за новими правилами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 13:45
Без валютного рабства: Шапран розповів деталі купівлі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Без валютного рабства: Шапран розповів деталі купівлі валюти за новими правилами.
Додано: Вів 26 чер, 2018 13:46
Забыли написать, что вся эта роскошная жизнь начнется в 2019 после того, как НБУ разработает дополнительную нормативку. А вот нормативка эта скорее всего так извратит дух закона, что станет только хуже.
Додано: Вів 26 чер, 2018 13:52
Да и не факт, что начнётся.
Там уже выборы, лавина долгов, - все забудут про эту тему.
А пока наслаждаемся "перемогами" в стиле "кто-то розповів как украиские космические корабли возможно будут бороздить просторы вселенной"
Всё IMHO
Зараз переглядають цей форум: denf15, Gastarbaiter, Imp, Pegasmaster, Модератор і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|