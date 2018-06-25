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Без валютного рабства: Шапран
розповів деталі купівлі...

Без валютного рабства: Шапран розповів деталі купівлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:45

Без валютного рабства: Шапран розповів деталі купівлі...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати України зробили все, щоб прийнятий закон про валюту не мав негативного впливу на валютний ринок.

Дивися повний текст Без валютного рабства: Шапран розповів деталі купівлі валюти за новими правилами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:46

Забыли написать, что вся эта роскошная жизнь начнется в 2019 после того, как НБУ разработает дополнительную нормативку. А вот нормативка эта скорее всего так извратит дух закона, что станет только хуже.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:52

  gleb написав:Забыли написать, что вся эта роскошная жизнь начнется в 2019 после того, как НБУ разработает дополнительную нормативку. А вот нормативка эта скорее всего так извратит дух закона, что станет только хуже.

Да и не факт, что начнётся.
Там уже выборы, лавина долгов, - все забудут про эту тему.

А пока наслаждаемся "перемогами" в стиле "кто-то розповів как украиские космические корабли возможно будут бороздить просторы вселенной"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:23

  Вкладчик1234 написав: Да и не факт, что начнётся. Там уже выборы, лавина долгов, - все забудут про эту тему. А пока наслаждаемся "перемогами" в стиле "кто-то розповів как украиские космические корабли возможно будут бороздить просторы вселенной"

Прийде новий уряд і у всіх проблемах звинуватить попередній.
olegklimenjuk
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