RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
УЗ призначила 11 додаткових
поїздів до Дня Конституції

УЗ призначила 11 додаткових поїздів до Дня Конституції
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:50

УЗ призначила 11 додаткових поїздів до Дня Конституції

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" призначила 11 додаткових поїздів для подорожей під час святкових вихідних з нагоди Дня Конституції України.

Дивися повний текст УЗ призначила 11 додаткових поїздів до Дня Конституції.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82833
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:50

В Одессу сейчас наверно только на попутках можно добраться. Хотел на 20 июля в Одессу билетов на комфортный автобус взять, так нету.
p_a_l
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, Imp, Pegasmaster і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям додали вихідних з нагоди Дня Конституції
R2 » Сер 20 чер, 2018 15:37
2 124
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 19:46
Ratatui
Рада призначила аудитором НАБУ Володимира Василенка 1, 2
R2 » Чет 07 чер, 2018 14:19
10 491
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 12:50
nik1
Рада призначила нового голову НБУ
R2 » Чет 15 бер, 2018 14:59
3 301
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 17:49
Juna

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13541)
26.06.2018 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.