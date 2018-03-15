"Укрзалізниця" призначила 11 додаткових поїздів для подорожей під час святкових вихідних з нагоди Дня Конституції України.
Дивися повний текст УЗ призначила 11 додаткових поїздів до Дня Конституції.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:50
УЗ призначила 11 додаткових поїздів до Дня Конституції
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Дивися повний текст УЗ призначила 11 додаткових поїздів до Дня Конституції.
Додано: Вів 26 чер, 2018 13:50
В Одессу сейчас наверно только на попутках можно добраться. Хотел на 20 июля в Одессу билетов на комфортный автобус взять, так нету.
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