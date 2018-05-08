ДФС планує закупити 10 сканерів з максимальним бюджетом закупівлі 10 мільярдів гривень
Дивися повний текст На допомогу контрабанді: тендер із закупівлі сканерів для митниць знову заблокований.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 14:32
На допомогу контрабанді: тендер із закупівлі сканерів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На допомогу контрабанді: тендер із закупівлі сканерів для митниць знову заблокований.
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:33
Когда нужно то и без тендера замечательно покупают. Видать никак "нужный" продавец не протиснется :)
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:37
Ждём расследований про "сканеры Авакова", или "сканеры Розенблата"
Всё IMHO
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